Schramberg Anfangs genügen zehn Minuten

Schramberg. Rechtzeitig zum Schulanfang erhielten 30 interessierte Erstklässler im Rahmen der Aktion Schultüte neben dem kostenlosen Mediatheksausweis und einem Erstlesebuch zahlreiche weitere nützliche Utensilien für Schule und Freizeit.

Bei zwei Veranstaltungen im City-Center sowie in der Zweigstelle in Sulgen hatten sich die Mitarbeiter der Mediathek wieder ein spannendes Programm ausgedacht. Während Martina Preißner für und mit den Kindern den Bilderbuch-Elefanten Elmar zum Leben erweckte, malte und bastelte die Auszubildende Yelda Aydogan mit den Geschwisterkindern.

Rolf Stangl informierte unterdessen die Eltern der Erstklässler über das vielfältige Medienangebot der Mediathek. Nicht nur Kinder finden für alle Lesestufen die richtige Literatur, auch für die Eltern gibt es zahlreiche Ratgeber, die alle während der Schulzeit auftretenden Fragen beantworten können. Die Mediathek könne mit dazu beitragen, dass die anfängliche Freude auf und Begeisterung für die Schule möglichst lange anhalte, so Stangl. Er bat die Eltern, ihre Kinder anfangs nicht zu überfordern, zehn Minuten tägliches Lesen würden völlig reichen. Das elterliche Vorlesen, für das Interesse an Büchern und die Motivation zum Lesen lernen immens wichtig, solle auch bei Schulkindern beibehalten werden. Ideal sei natürlich das gemeinsame abwechselnde Vorlesen von spannenden Büchern. Die Erstklässler durften am Ende ihre gebastelten bunten Elmar-Elefanten am Fenster aufhängen, wo sie noch viele Wochen von allen Mediatheksbesuchern bewundert werden können. Nach einer kleinen Stärkung mit Saft und Buchstabenkeksen nutzten die meisten auch gleich ihren neuen Ausweis und versorgten sich mit Büchern, Filmen und Hörbüchern.