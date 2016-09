Schramberg An Bedürfnissen vorbei geschwommen

Breitwellenrutschbahn, Nacken- und Schwallduschen, Massagedüsen, Kletteranlage, Natursteine für die Füßchen der jüngsten Badegäste, ein Abenteuerbereich für Eltern und Kinder ­– ja, die Profis der Schick-Architekten haben an alles gedacht, was heutzutage in Wellness-Bädern zum Standard zu gehören scheint. Und sie satteln noch eins drauf: Mit einer Kletteranlage könne das Tennenbronner Freibad noch ein weiteres Alleinstellungsmerkmal bekommen. "Das sind schon Dinge, die einem gefallen könnten", gesteht Ortschaftsrat Manfred Moosmann ein.

Mit Fotos von bereits realisierten Projekten in halb Deutschland machen die Architekten deutlich: Sie verstehen ihr Handwerk, zaubern regelrechte Erholungslandschaften zwischen Schwimmflügeln und Sonnencreme.

Warum nur will die Begeisterungs-Welle für ihre Vorschläge nicht überschwappen? Das liegt ganz offensichtlich daran, dass ihre Pläne an entscheidender Stelle baden gehen: Sie passen nicht zu den Bedürfnissen der Tennenbronner und ihrer Gäste. Diese lieben ihr Bad nämlich eigentlich so, wie es ist. Eigentlich. Klar, die Wasserqualität muss stimmen. Gegen neue Toiletten hat bestimmt auch niemand Einwände und wenn der Kiosk wandern soll, bitte schön. Aber die Becken verkleinern? Die Sprungbretter abbauen? Auf die Rutsche verzichten?