Schramberg Amtsblatt für Bürger vorerst weiter kostenlos

Allerdings entstand in den Vorjahren jeweils eine Kostenunterdeckung in Höhe von rund 23 000 Euro, die nicht nur dem Stadtkämmerer ein Dorn im Auge sind, sondern auch die vom Regierungspräsidium geforderte Haushaltskonsolidierung betreffen.

Dem Ortschaftsrat lagen zur Sitzung am Montag zwei Finanzierungsvorschläge der Verwaltung vor, wie der Abmangel des Gemeindeblatts reduziert werden kann. Zum einen wird eine Erhöhung der Anzeigenpreise zwischen 30 und 50 Prozent für einheimische und auswärtige Kunden empfohlen, wodurch Mehreinnahmen zwischen 2700 Euro und 4500 Euro zu erzielen wären.

Wie Ortsvorsteherin Claudia Schmid abwog, bestehe derzeit eine gewisse gesamtstädtische Ungleichbehandlung. In Tennenbronn sei der Abmangel deutlich geringer, weil dort das Mitteilungsblatt an einen Verlag vergeben sei und der Abonnement 33 Euro im Jahr bezahlen müsse. In anderen Stadtteilen wie Sulgen und Heiligenbronn existiere gar kein Gemeindeblatt.