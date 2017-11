Schramberg Amok mit allen Schülern aufgearbeitet

Schramberg. Am Tag eins nach dem Amokalarm ging es bei den rund 700 Schülern und Lehrern des Gymnasiums im Unterricht natürlich um die Aufarbeitung dieses Themas. Bereits am Dienstag hatte die Schulleitung entschieden, alle Klausuren für den Mittwoch abzusagen, um Schülern und Lehrern Gelegenheit zu bieten, das Erlebte zu verarbeiten. Diese Zeit habe man sich in den einzelnen Klassen auch genommen, sagt Schulleiter Bernhard Dennig auf Anfrage. Zudem sei auch die Pause genutzt worden, um eine halbe Stunde mit allen Lehrern darüber zu sprechen. Darüber hinaus habe er auch eine längere Durchsage an alle Klassen gemacht. Dennig geht derzeit davon aus, "dass die Bedrohung nur relativ war". Dies sei den Schülern auch so vermittelt worden.

Alle Schüler hat das gestrige Gesprächsangebot allerdings nicht erreicht: Die Quote der Fehlenden lag am Mittwoch "etwas höher" als an sonstigen Tagen. Dies mag der Tatsache geschuldet sein, dass manche davon ausgegangen seien, der Unterricht falle aus, so Dennig. Zudem habe es auch Schüler gegeben, die in der Nacht nicht hätten schlafen können, so dass deren Eltern eine Unterrichtbefreiung beantragt hätten.

Erleichtert habe der Schulleiter aufgenommen, dass die Ermittlungen ergeben hätten, dass die Mail, in der "eine Gewalttat angedroht wurde" und eine Person "ab 8 Uhr" an die Schule komme, unspezifisch sei. Darüber hinaus sei, wie die Polizei ihm gegenüber gesagt habe, die Schule in Schramberg wohl nur aus Zufall einer der Adressaten eines Absenders mit Serverstandort in den USA gewesen. Sprich, keine Person habe es direkt auf das Gymnasium Schramberg abgesehen. Diese Aussage wollte Dieter Popp, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Tuttlingen, gestern allerdings nicht bestätigen.