Schramberg Nach Amok-Alarm: Kritik an Evakuierung

Zunächst, so der Schulleiter, habe er am Morgen von einer Bedrohungslage ausgehen müssen und deswegen umgehend das Schramberger Polizeirevier informiert. "In kürzester Zeit" seien auch sofort mehrere Streifenwagen vor Ort gewesen, lobt Dennig den Einsatz der Beamten vor Ort. Entsprechend des Amokplans seien dann alle Türen von innen verschlossen worden und die Einsatzkräfte hätten das Geschehen im Umfeld der Schule aufmerksam beobachtet. Die Türen zur Sporthalle seien zu diesem Zeitpunkt übrigens bereits verschlossen gewesen, dies sei grundsätzlich der Fall, schon allein um Diebstähle aus den Umkleiden zu verhindern, berichtet Dennig.

Die Entscheidung alle Schüler in den Klassenzimmern zu belassen, die Lichter auszuschalten und auch Vorhänge zuzuziehen, sieht Dennig als richtig an, man wisse ja nie, was ein möglicher Attentäter vorhabe. Im Freien seien die Schüler viel stärker gefährdet, da sie dort viel besser ein Ziel eines möglichen Attentäters sein könnten. Die Schüler und die Lehrer, so sein Eindruck, hätten sich während dieser Gefährdungssituation "sehr ruhig und besonnen verhalten", lobt der Schulleiter.

Kritik an Evakuierung

Kritik jedoch übt Dennig an der anschließend abgelaufenen Evakuierung der Schule. Diese war seiner Ansicht nach völlig unnötig: Zwei IT-Experten der Polizei hätten nach einer Überprüfung Entwarnung gegeben und "keine akute Gefahrenlage" mehr erkannt. Hier widerspricht Popp: "Polizeiliche IT-Experten nehmen keine Wertung von Inhalten vor." Eine solche Einschätzung könnten sie daher gar nicht treffen.

Und auch das Spezialeinsatzkommando sei nach einer Durchsuchung der Schule, bei der nichts gefunden wurde, wieder abgezogen. Wieso dann irgendjemand die Räumung der Schule angeordnet habe, ist für Dennig völlig unverständlich. "Die Evakuierung war in keiner Weise gerechtfertigt", sagt er. Aber, so bedauert der Dennig, "viel von dem, was passiert ist, ist mit der Schulleitung nicht abgesprochen worden – "und wir wurden auch nicht informiert". Nicht umsonst hatte sich so auch bei der Evakuierung einer der Einsatzkräfte darüber aufgeregt, "dass acht verschiedene Befehle" gegeben würden und man "nicht mehr weiß, was zu tun ist".

Die Einsatzleitung bei solchen Großlagen liege in der Regel beim Polizeiführer im zuständigen Präsidium, erklärte Dieter Popp. In diesem Fall also beim Präsidium in Tuttlingen. Er rechtfertige die Evakuierung: Eine solche Situation, bei der die Schüler im Klassenzimmer eingeschlossen sind und schwer bewaffnete Polizisten im Einsatz, könne traumatisch sein. "Da können wir die Schüler und Lehrer nicht einfach nach Hause schicken." Es sei wichtig gewesen, die Aktion "geordnet zu Ende zu führen" und die Betreuung der Kinder zu gewährleisten. Einen Auflauf der Eltern, die ihre Kinder direkt an der Schule abholen, wollte die Polizei vermeiden: "Wie soll das gehen bei 700 Schülern?"

Polizei zeigt sich selbstkritisch

Da vor Ort keine akute Gefahrenlage geherrscht habe, habe sich die Einsatzleitung entschieden, mit der Durchsuchung des Gebäudes auf das Eintreffen des Sondereinsatzkommandos zu warten.

Dennoch zeigte sich die Behörde auch selbstkritisch. So hätte die Kommunikation mit und die Information der Eltern besser sein können. "Das lief nicht so, wie wir es gerne hätten", sagte Popp. Man wolle künftig schneller eine Hotline einrichten, an die sich besorgte Eltern wenden könnten, um dort informiert zu werden.Und warum ist es in Schramberg zu einem Großeinsatz gekommen, während in Offenburg nach zweieinhalb Stunden alles vorbei war? "Jeder Einsatz wird vom jeweiligen Polizeiführer individuell bewertet", erklärte Popp. Dabei spielten beispielsweise die Anzahl der Schüler eine Rolle, die Lage der Schule und das Gebäude an sich – also Dinge wie Treppen und Raumaufteilung. "Durch die unterschiedlichen Rahmenbedingungen sind die Kollegen in Offenburg zu einer anderen Einschätzung gekommen", so Popp.

"Wir haben noch keine konkrete Spur", sagte Popp zu den Ermittlungen bezüglich des Absenders. Mit den Behörden in Offenburg, Winnenden und im hessischen Bad Nauheim, wo ebenfalls Droh-Mails eingegangen sind, befinde man sich im Austausch. Zunächst versuchten die Behörden herauszufinden, von wo die E-Mails abgeschickt wurden. Dann werde auch klar, ob es sich um einen oder mehrere Absender handle.