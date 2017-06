Schramberg Am Ende ist’s ein Schulprojekt

Die Geschichte wird immer wieder durch bekannte Kinderlieder, wie "Ein Männlein steht im Walde", "Fuchs, du hast die Gans gestohlen" oder "Der Kuckuck und der Esel" musikalisch umrahmt.

Mit dieser Grundlage starteten zunächst die Chorkinder aus den Klassen 1 und 2 mit Heinrich Hoffmann. Sie übten seit Februar wöchentlich eine Stunde alle Kinderlieder aus der Geschichte. Was zunächst als kleiner Beitrag zur IMTA geplant war, entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einem größeren Projekt. Die Drittklässler mit Schulleiterin und Klassenlehrerin Tanja Witkowski kümmerten sich um die Lesetexte und Schauspielparts zur Geschichte. Die Lehrkräfte der Musikschule Schramberg erarbeiteten zunächst im Einzelunterricht das Liedrepertoire mit den Holz- und Blechbläsern. Die Viertklässler unterstützen die Instrumentalistengruppe, die sich aus Zweit-, Dritt- und Viertklässlern zusammensetzte. Außerdem wurden im Kunstunterricht der Klasse 4a von Sandra Slotta passende Motive zu den einzelnen Liedern gemalt. Kurzum – am Ende war es ein echtes Schulprojekt, an dem nahezu alle Kinder der Grundschule Tennenbronn aktiv mitwirkten.

So war auch schnell klar, dass mit der Aufführung bei der IMTA ein gemeinsamer Schulausflug mit allen 100 Kindern der Schule verbunden wird. In ganz Donaueschingen fanden sich am Aufführungstag Mitmachangebote und Aktionen. Am frühen Nachmittag waren schließlich alle hoch konzentriert und etwas aufgeregt, als dann tatsächlich die Aufführung der Schule im großen Mozartsaal der Donauhalle angekündigt wurde. Das viele Üben hat sich gelohnt –die Kinder standen souverän und mit viel Freude auf der Bühne, wurden von Tanja Witkowski dirigiert und von Heinrich Hoffmann am Klavier begleitet und am Ende mit einem riesen Beifall belohnt. Mit einer rhythmischen Einlage zu "Auf der Mauer, auf der Lauer" zog Heinrich Hoffmann mit allen Beteiligten noch einmal alle Register und brachte die Besucher im Saal dazu, begeistert zu applaudieren.