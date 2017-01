Schramberg Am "alte Obed" einst römischem Glücksspiel gefrönt

Den sparsamen Schwaben wird ja gerne unterstellt, immer etwas Nützliches von einer Reise heimzubringen. Seit mehr als 35 Jahren pflegen die Aquarienfreunde Schramberg und Umgebung den Brauch mit dem Ringpaschen am "alte Obed" des zu Ende gehenden Jahres.

Nachdem sich die Mitglieder 20 Jahre lang in ihrem Vereinsheim im "Oberer Kirnbach" an Silvesternachmittag zum Paschen getroffen haben, setzten sie diese Tradition nach dem Umzug des Vereinsraumes ins alte Sulgener Rathaus im Jahre 2000 fort. So auch am vergangenen Samstag wieder. Für rund zweieinhalb Stunden macht der Würfelbecher mit den drei Würfeln seine Runden. Jede Person würfelt dreimal. Je nach Vorgabe gewinnt derjenige, der die wenigsten oder meisten Augen würfelt. Es wird streng Buch geführt und die Ergebnisse notiert, damit alles seine Richtigkeit hat. Die Einsätze decken in etwa die Ausgaben für den Einkauf.

Weil jedoch manche Mitglieder krankheitsbedingt zu Hause bleiben mussten, andere zum Jahreswechsel wegfuhren, musste das erschienene Dutzend – meist waren es in der Vergangenheit doppelt so viele – um Vorsitzenden Josef Berger ein paar Sonderschichten einlegen, bis alle Gewinne an die Frau und den Mann gebracht waren. Neben dem Spaß am Würfelspiel ist das Ringpaschen immer auch eine gute Gelegenheit, ein paar gesellige Stunden im Kreise des Vereins zu verbringen. Wie Berger betont, sind zum Ringpaschen nicht nur Mitglieder, sondern auch Familienangehörige, Freunde und Gönner der Aquarianer eingeladen.