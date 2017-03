Schramberg Alt-Landesbischof spricht über Heilige Schrift

Mit seinen Beiträgen zum Verhältnis von historischer Wissenschaft und Bibelauslegung hat er in den 70er-Jahren eine breite theologische Diskussion weit über Württemberg hinaus angeregt. Man darf auf einen interessanten Abend gespannt sein.

Dem Vortrag von Landesbischof Maier folgen noch drei weitere Abende zu den Grundlinien des evangelischen Glaubens: Am 28. April "Allein aus Glauben" in Lauterbach, am 19. Mai "Allein aus Gnaden" in Rötenberg und am 23. Juni "Allein Christus" in Locherhof.