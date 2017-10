Schramberg Als wären’s die legendären Pilzköpfe selbst

Vor 50 Jahren überraschten und begeisterten "The Beatles" John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr die Welt mit dem Album "Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band". Dieses Album gilt noch heute als bahnbrechendes Meisterwerk, und ist für viele Musikzeitschriften das beste Popalbum aller Zeiten.

Um den 50. Jahrestag dieser Veröffentlichung angemessen zu würdigen, heißt es im Schramberger Kulturbesen gleich zweimal "Beatlemania". Am kommenden Freitag, 13., und Samstag, 14. Oktober, wird eine der besten europäischen Beatles-Bands die Geißhalde zum Brodeln bringen.

"Help!" gilt als die Band mit den originalgetreuesten Interpretationen der Beatles-Songs, die es in der heutigen Musiklandschaft zu hören und bestaunen gibt. Die vier Pilzköpfe aus Slowenien haben sich mit unvergleichlicher Liebe jedem noch so kleinen musikalischen Detail verschrieben und erreichen dadurch eine geradezu verblüffende Authentizität. "Help!" vermittelt den Eindruck als wäre man bei einem Konzert der echten Beatles hautnah mit dabei. Mit unzähligen Hits werden die sympathischen Musiker einmal mehr für Stimmung im Besen sorgen. Kartenreservierungen zum Vorverkaufspreis sind unter Telefon 0171/7 02 41 12 möglich.