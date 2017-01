Schramberg Als Sänger und Schauspieler überzeugend

Schramberg. Bei Giacomo Puccinis Opern geht es meistens um Liebe, Eifersucht und auch den Tod. So auch in "La Bohème" nach dem Libretto von Giuseppe Giacosa und Luigi Illica. Anja Nicklich vom Theater Pforzheim war für die Inszenierung zuständig. In der Oper in vier Bildern kommen der Dichter Rodolfo (Kwonsoo Jeon), der Maler Marcello (Markus Vollberg), der Musiker Schaunard (Paul Jadach) sowie der Philosoph Colline (Aleksandar Stefanoski) vor.

Diese träumen von großen Erfolgen in der Zukunft und leben momentan in einer herunter gekommenen Mansardenwohnung von der Hand in den Mund. Trotzdem gelingt es ihnen immer wieder, wie große Herren auszugehen und andere hoch leben zu lassen. Die Liebe kommt dabei natürlich nicht zu kurz. Das Drama nimmt seinen Lauf, als eines Tages die Seidenstickerin Lucia, genannt Mimi (Stefanie Smits), bei dem Dichter Rodolfo anklopft und um Licht für ihre Kerze bittet. Sie verlieben sich sofort ineinander und gleich im ersten Akt ertönt die wunderschöne Arie "Dies Händchen ist so kalt", gesungen von Rodolfo mit seiner den ganzen Saal ausfüllenden Stimme.

Mimi mit blonden, langen Haaren und in ihrem unschuldigen weißen Kleid erzählt, was sie arbeitet. In der ebenfalls auch weniger bewanderten Opernfreunden bekannte Arie "Man nennt mich Mimi" singt sie, wie sie zu ihrem Namen gekommen ist.