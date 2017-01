Schramberg-Waldmössingen. Beim Sportverein Waldmössingen starten jeweils am kommenden Donnerstag, 12. Januar, drei neue Fitnesskurse. Das Rückentraining: Ein starker und entspannter Rücken kann Verspannungen und Überbelastungen besser ausgleichen als ein schwacher. Das Trainingsprogramm macht den Rücken fit, auch wenn es bereits im Kreuz zwickt. Bestandteil des Rückentrainings ist auch die Kräftigung der gesamten Muskulatur: Beine, Bauch, Arme, Po und Beckenboden. Selbstverständlich wird die stabilisierende Muskulatur genauso gekräftigt wie die Haltemuskulatur. Kursbeginn mit Ilse Haas ist von 8.45 bis 9.45 Uhr in der Kastellhalle. Beim GymMix, ebenfalls mit Ilse Haaf sind Kraft und Ausdauer Programm. Functional Training, Cross Training, Core, Intervalltraining heißen die modernen Trainingskonzepte, die Spaß machen und fordern sollen. Der erste Kurs ist von 10 bis 11 Uhr in der Kastellhalle. Body-Mix heißt das Bewegungsprogramm von A wie Aerobic bis Z wie Zumba. Jede Stunde wird anders gestaltet. Kraft-, Ausdauer- und Herz-Kreislauftraining mit und ohne Zusatzgeräte wechseln sich ab. Stretching und Entspannung sorgen am Ende jeder Stunde für Wohlgefühl. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Auftakt ist von 20 bis 21 Uhr in der Kirchberghalle unter Leitung von Sabine Schumpp und Isabel Szameitat. Anmeldungen sind in den ersten Kursstunden möglich. Nähere Informationen gibt es bei Tanja Aichele, Telefon 07402/93 87 00 oder Regina Grüner, Telefon 07402/85 20.