Schramberg Alle zwei Jahre Fest?

Deshalb wurde beantragt, dass die Stadt zeitnah ein Kunstwerk/Denkmal in der Innenstadt errichtet, auf dem die Wappen aller Stadtteile zu sehen sind. Möglich wäre auch, dass sich dieses Kunstwerk in den einzelnen Stadtteilen "abgewandelt" widerspiegelt. In der Begründung heißt es: "Alle Bürger sollen sich auf vielfältige Weise in unserer Stadt wohlfühlen und auch wiederfinden. Dazu tragen auch Symbole und Orte bei". Gerade ein Kunstwerk oder ein Denkmal sei ein verbindendes Element.

Wappen aller Stadtteile

Die CDU-Fraktion beantragte außerdem, dass nach 2013 und dem diesjährigen Jubiläumsstadtfest mindestens alle zwei Jahre ein Stadtfest veranstaltet wird. "Dabei können wir uns einen Turnus vorstellen, der jedes zweite Mal ein Stadtfest in der Innenstadt und darüber hinaus die Stadtfeste in den Stadtteilen vorsieht."