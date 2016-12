Schramberg Alle stehen hinter dem "heißen Feger"

Schramberg. Mit Deidra Jones brachte "Simply the Best Saxofonist in Town" nicht nur eine rabiate Stimme auf die Event-Bühne, sondern auch einen brachialen Feger ganz à la Tina Turner. Dabei begann der Abend mit dem "Typical Male" instrumental, bei dem Arno erstmals diesen Titel durch die Röhre blies. Damit hätte eigentlich Tess mit "A Tribute to Tina Turner" den Kulturbesen anheizen sollen, aber eine ernsthafte Erkrankung verhinderte ihren Auftritt in Schramberg.

Aber Deidra setzte mit "River Deep, Mountain High" gleich ein klares Ausrufezeichen, bei dem jede(r) zu ihr gestanden hätte – "Stand Together"war um die Bühne im Kulturbesen eh angesagt. Da kam die Frage gar nicht auf, was Liebe damit zu tun hätte ("What’s Love").

Nutbush City ist nicht nur der Geburtsort von Tina, es war hier auch der Ausgangspunkt für Soli von Gitarrist Uli Hoffmann und Drummer Stephan Schuchart, zu denen Arno zu ganz eigenen Wegen blies. Zu "Proud Mary" machte Deidra die Ladies im Publikum zum Chor, und zu "Simply the Best" ließ Arno keinen Zweifel, wer damit gemeint war. Im zweiten Teil konnte die Sängerin ihre Titel anbringen, meist in melodiösem Soul mit schrillen Variationen von Michael Quast an den Keyboards. "Lovely Day", "Every Woman" und "Ain’t Nobody Love Me Better" hielten das Publikum in fließender Bewegung. Mit "Celebrate" traf Deidra nicht nur das Motto des Abends, sie dirigierte hinter ihrem Rücken die Band und vor ihr die schwofenden Festgäste.