Schramberg Alle sollen davon profitieren

"Der Turm in Rottweil ist das beste Beispiel dafür, wie Industrie und Tourismus voneinander profitieren können", erklärte Anne Spreitzer. Gerade der ländliche Raum biete ein großes kreatives Potenzial. Es gehe darum, traditionelle Werte modern zu interpretieren: "Als Zukunftsregion brauche ich Heimat und traditionelle Werte."

Vor Kurzem hat die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg ein Positionspapier für das Gastgewebe in der Region herausgebracht. Darin hat sie sechs Forderungen formuliert. Unter anderem geht es darum, die Wertschätzung der Branche durch mehr Mittel im Rahmen des Tourismusinfrastrukturprogramms zu steigern. Weiterhin möchte sie eine gute finanzielle Ausstattung der Berufsschulen, um die Ausbildung von Fachkräften zu sichern. Ein weiterer Punkt ist das Anpassen der Sperrzeiten an die landesweiten Regelungen. So soll der Freizeitwert in der Region noch erhöht werden und davon sollen nicht nur die Touristen, sondern alle Einwohner profitieren.