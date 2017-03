Schramberg "Alle seine Entlein"

Schramberg. Am heutigen Donnerstag, 9. März, findet ein neues Bilderbuchkino in der Mediathek statt. Dann verwandelt sich das Lesecafé wieder in ein kleines Lichtspielhaus. Im Rahmen der monatlichen Bilderbuchkino-Reihe der Mediathek im City-Center wird heute die Geschichte "Alle seine Entlein" erzählt. Sie handelt von Konrad, dem Fuchs, und dem Küken im Ei unterm Bauch einer Ente, die mitten im Wald am Ufer eines Sees sitzt.