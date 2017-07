Schramberg Alle haben ihr Abitur in der Tasche

Schramberg-Sulgen (lwd). In der Oberstufe des Schramberger TG werden bis zur Erlangung des höchsten schulischen Abschlusses, der Allgemeinen Hochschulreife, am Ende der Jahrgangsstufe zwei (Klasse 13) als Schwerpunkte der Profilbereich Umwelttechnik angeboten, während die üblichen Hauptfächer, wie Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen sich in der Regel an die Lehrpläne der allgemein bildenden Gymnasien anlehnen.

Kurzweiliges Programm

Die offizielle Feier im Gemeindehaus in Lauterbach wurde mit dem Höhepunkt der Zeugnisübergabe und der Vergabe von Preisen fröhlich begangen, flankiert von einem kurzweiligen Programm und einem festlichen Buffet. Durch den Abend führte Philipp Dreher als Moderator.