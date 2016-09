Schramberg Älteste Tennenbronner Kamera aufgetaucht

Zur großen Überraschung kam beim Umbau des Hauses Kaltenbacher in der Friedhofstraße auf dem Dachboden eine unscheinbare Holzkiste zutage, in der die Kamera von Carl Hermann jahrzehntelang verborgen war. Dieses Haus, für welches Carl Hermann im April 1939, also kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, den Bauantrag eingereicht hatte, wurde später von seiner Tochter Martha und anschließend von seinem Enkel Martin Kaltenbacher und seiner Frau Ilse bewohnt. Die nun gefundene Kamera ist mehr als 125 Jahre alt und damit die älteste Kamera Tennenbronns. Carl Hermann erhielt sie nämlich vom damaligen katholischen Ortspfarrer Josef Gremmelspacher geschenkt, der im Oktober 1894 in Tennenbronn verstorben ist.

Nach dem überraschenden Fund wurde auch diese Kamera von Ilse Kaltenbacher dem Heimathaus geschenkt. Sie stellt ein einmaliges Zeugnis aus den Anfängen der Fotografie dar. Der Enkel von Carl Hermann und gleichzeitig Projektgruppenmitglied der Heimathausgruppe, Karl-Heinz Moosmann, sowie sein Sohn Jürgen haben die leicht beschädigte Kamera wieder in Stand gesetzt. Damit kann sie nun wieder voll funktionsfähig als wertvolles Stück im Heimathaus angeschaut werden. "Es ist wieder eine große Bereicherung", so der Vorsitzende der Heimathausgruppe, Robert Hermann, "dass das Haus nun mehrere Kameras aus den Anfängen der Fotografie in seiner Ausstellung anbieten kann, wie sie sonst nur in ganz speziellen Kameramuseen zu finden sind. Allein diese Kameras machen einen Besuch im Tennenbronner Heimathaus wieder einmal interessant." Zusätzlich sind bei der Kamera auch einige belichtete Glasplatten von Carl Hermann aufgetaucht. Auch diese Bildzeugnisse werden von der Heimathausgruppe nun digitalisiert und in ihr Fotoarchiv aufgenommen.