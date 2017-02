Schramberg AE noch lange nicht reif fürs Museum

Schramberg. Wie Insidern schon 2016 zu Ohren gekommen ist, sind bereits Vorüberlegungen und erste Planungen im Gange, um das 50-jährige (!) Jubiläum im Jahr 2029 gebührend zu feiern. Nach Rückfrage bei den Verantwortlichen war in Erfahrung zu bringen, dass erste Gastzünfte bereits eingeladen wurden. Geplant sei ein Fest, "welches in diesen Ausmaßen Schramberg noch nicht erlebt hat". Gespräche mit der Stadtverwaltung seien angedacht. Auch um zu sehen, ob die Infrastruktur diesem Ereignis standhält, und der zu erwartende Verkehr bewältigt werden kann, findet im Jahr 2019 ein kleinerer Festakt zum 40-jährigen Jubiläum der närrischen Gruppe statt. Geplant ist ein "Bunter Festabend" mit geladenen Gästen. Da die Einladungsliste die 500er-Grenze überschritten hat, werden jetzt Räumlichkeiten für den Festakt, als auch für die Unterbringung der zu erwartenden Gäste gesucht.

Angefangen von der Teilnahme am traditionellen Altweiberball unter dem Motto "Die Ritter der Ruine Berneck" am Schmotzigen in der "Braustube", bis hin zum Abschluss am Fasnetsdienstag im Gasthaus Zum Spunden, wird der AE wieder närrische Präsenz zeigen. So lädt der Alternativ-Elferrat am Fasnetsdienstag erstmalig im Spunden zum "1. Traditionellen Rattenfängerball" ab circa 20.11 Uhr ein, natürlich mit Programm und Livemusik. "K(l)einkunst in Vollendung" ist das Motto zum Ausklang der närrischen Tage. Den Abschluss bildet wie immer die schaurig-schöne Beerdigung der Fasnet.

Mit neuen, täglich wechselnden Programmen und altbekannten Liedern wird man den AE auch dieses Jahr wieder in den Lokalen der Stadt erleben. Die spontane und unangemeldete Teilnahme am großen Umzug am Fasnetsmontag ist zu erwarten. Ebenso ist geplant, mit Abordnungen und einem eigens für dieses Jahr gebauten Umzugswagen an den Umzügen in Heiligenbronn, Waldmössingen, Sulgen und Tennenbronn teilzunehmen. "Die wilden Zeiten sind vorbei – es leben die wilden Zeiten", so der Wahlspruch der AE-ler.