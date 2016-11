Schramberg. Auf dem idyllischen Gelände der Villa Moser, Schilteckstraße 9, befindet sich im ehemaligen "Kutscherhäusle" das kleine, nicht alltägliche Geschäft "eigenART", das am Samstag, 26. November von 11 bis 20 Uhr, einen Adventsmarkt mit zahlreichen Ausstellern veranstaltet. Das besondere Augenmerk der Veranstalterin Barbara Neujahr-Fischer liegt bei jahreszeitlich passenden Events. So finden sich wieder abwechslungsreiche Aussteller auf dem idyllischen Villengelände unter dem Motto "Adventszauber". Die Besucher dürfen in stimmungsvollem Ambiente eine Vielfalt an gestalterischer Kreativität genießen. Weihnachtlich und himmlisch romantisch unterstreicht das Advents-Café das nostalgische Ambiente. Besucher lassen so für ein paar Stunden die Zeit stehen und genießen bei wärmendem Kerzenschein ihren Kaffee und Kuchen. Auch Glühwein, Crepes und sonstige Gaumenfreuden erwarten die Gäste. Parkmöglichkeiten stellen die Firmen Thomas Phillips und Wöhrle zur Verfügung.