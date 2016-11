Schramberg-Heiligenbronn. Auch in diesem Jahr werden vom Geistlichen Zentrum Heiligenbronn immer donnerstags am 1., 18. und 15. Dezember von 19.30 bis 21.30 Uhr Adventsabende im Haus Lebensquell angeboten. Impulsen und Betrachtung, Musik und Stille sollen ein Innehalten in der Hektik und dem täglichen Vielerlei ermöglichen. Die Abende können einzeln, aber auch als fortlaufende Reihe zur persönlichen Vorbereitung im Advent besucht werden. Themen sind: 1. "Was wäre die Welt ohne Engel", Birgit Braun-Lehmann und Reiner Lehmann, Schenkenzell; 2. "Macht hoch die Tür", Konrad Gießibl, Musiktherapeut, Heiligenbronn, und 3. "Ihr werdet ein Kind finden…", Regina Ginter und Sr. M. Magdalena Dilger, Heiligenbronn. Anmeldung ist nicht erforderlich, Kosten pro Abend fünf Euro.