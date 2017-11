Schramberg Abwassergebühren sinken erneut

Stadtwerke-Chef Peter Kälble stellte in der Sitzung des Waldmössinger Ortschaftsrats die Neukalkulation der Abwassergebühren vor, die zum neuen Jahr gelten sollen. Bei der Kalkulation seien wesentliche Entwicklungen wie Investitionstätigkeiten, steigende Kosten sowie Überschüsse und Unterdeckungen aus den Vorjahren maßgeblich.

Im Zeitraum von 2013 bis 2017 seien die gesamten Aufwendungen nur moderat um durchschnittlich 1,3 Prozent jährlich gestiegen. Nachdem in den vergangenen fünf Jahren rund 2,5 Millionen Euro pro Jahr in das Abwassersystem investiert worden seien, stiegen die Ausgaben 2018 auf die Rekordhöhe von 5,6 Millionen Euro. Hauptursächlich hierfür seien der geplante Neubau eines Faulturms auf der Kläranlage in Schramberg-Tal, ein neuer Abwasser- und Regenwasserkanal im Baugebiet "Schoren-Süd" und die Sanierung des Kanals am Brestenberg. Diese drei Vorhaben verschlängen allein 3,7 Millionen Euro. 2019 sei dann die Außengebietsentwässerung im Gewann Hutneck“ für rund eine Million Euro an der Reihe.

Bei der Neuberechnung der Gebühren sei die kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens gewählt worden, da der Bereich Abwasser seit Jahren ein negatives Eigenkapital ausweise. Demzufolge betrage die kostendeckende Gebühr für das Schmutzwasser 2,70 Euro pro Kubikmeter und die Niederschlagswassergebühr 0,58 Euro je Quadratmeter versiegelter Fläche. Würde die Variante mit dem Ansatz der Fremdkapitalzinsen angewendet, kämen Werte von 2,61 Euro und 0,55 Euro heraus, schilderte Kälble. Er empfahl, die Gebühr für Schmutzwasser nach dem Frischwassermaßstab von bisher 2,64 Euro auf 2,55 Euro pro Kubikmeter zu senken. Dies gilt sowohl für zentral angeschlossene Grundstücke wie auch für Grundstücke, deren häusliches Abwasser in einer geschlossenen Grube gesammelt wird.