Schramberg Abteilungswehr strebt höhere Ziele an

Schramberg-Heiligenbronn. Abteilungschef Alois Kimmich hatte bei der Hauptversammlung im Gasthaus Hefterwaldstüble allen Grund, zufrieden zu sein. Durch den Neueintritt von Pierre Knittel ist die Wehrstärke auf 24 Aktive angewachsen. Der gebürtige Rötenberger arbeitet in Waldmössingen und ist auch tagsüber verfügbar.

Der Ausbildungstand der Truppe kann sich sehen lassen und es wurde wieder fleißig geübt. Der Probenbesuch der 20 Übungsabende lag deutlich über 80 Prozent. Zusätzliche Übungen wurden für den Erwerb des Leistungsabzeichens in Bronze absolviert, das elf Wehrmänner erfolgreich erlangten.

Kimmich dankte den Aktiven Boris Gaymann und Thomas Günter, die sich bereit erklärten, als Gruppenführer und Maschinist mitzuwirken. Den fünftägigen Atemschutzlehrgang in Sulz besuchten Michael Schneider und Jonas Gaymann, Florian Nießen und Thomas Stuhlberg nahmen an der Atemschutz-Nachschulung teil. Sie alle erhielten Urkunden. Im Dezember 2016 rückten elf Aktive zu einem Saunabrand in Waldmössingen aus, der durch einen überhitzten Ofen ausgelöst wurde.