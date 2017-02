Schramberg Abriss der Junghans-Kantine läuft

Schramberg - Auch wenn möglicherweise viele Erinnerungen an Jubilarfeste und mehr daran hängen: von der Bausubstanz her hat sie nicht viel zu bieten, die frühere Junghans-Kantine in der Schramberger Geißhalde. Derzeit läuft der Abriss des Gebäudes, nachdem Kantinenbetreiber Pflugbeil mittlerweile von seinem neuen Standort in Sulgen aus seine Kunden beliefert und auch der Gastraum im Vorfeld des Kantinenumzugs schon einige Zeit nicht mehr bewirtschaftet wurde.