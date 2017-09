Schramberg Abhilfe durch "Brötchentaste"

Schramberg (lh). Auf dem Schweizer-Parkplatz soll im Rahmen eines gesamtstädtischen Parkierungskonzepts eine "Brötchentaste" getestet werden. Außerdem wird die Höchstparkdauer in Sulgen auf zwei Stunden erhöht. Diese Empfehlungsbeschlüsse fasste der Ausschuss für Umwelt und Technik in seiner Sitzung, über die der Gemeinderat an diesem Donnerstag berät und beschließt.