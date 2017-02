Schramberg 82 Da-Bach-na-Fahrer in Startlöchern

Folgende 40 Teams gehen zwischen Startfahrer Peter Sauer (Am Anfang...) und Schlussfahrer Siggi Brändle (..habe fertig) ins Rennen:

1. Ann-Kathrin Brantner, Arno Jauch, Zu viele Kochshows verderben den Brei; 2. Marcus King, Angelo Broghammer, Fasnet Go; 3. Michael Wald, Matthias Pflumm, Löwenzahn; 4. Michael Herden, Dirk Rotthowe, "HU"; 5. Sabine Böhnke, Jürgen Ruess, Mein Zuber 1; 6. Tobias Profft, Wolfgang Maser, Der Drachentöter von Hohenschramberg; 7. Ralf Brändle, Ingo Feddersen, Metzger.Wurst. Aus!; 8. Daniela Rapp, Alexandra Baur, Peter Lustig und sein Löwenzahn; 9. Jürgen Kern, Nico Knebel, Wall of Death (Evil Knebel); 10. Andreas Bantle, Jörg Irion, Getarnt im Kirchenbach; 11. Achim Schaub, Sven Kindler, Das gute, alte Amerika; 12. Michael Rauch, Oliver Merk, Feger’s letzte Wurst; 13. Rudi Schondelmaier, Daphne Finkbeiner, Trumpocalypse; 14. Christian Ragg, Sebastian Roming, Bach-Na-Metzg’; 15. Jörg Fehrenbacher, Georg Haas, Cowboy Trump; 16. Hilmar Bühler, Tobias Maurer, Super Mario; 17. Volker Weißer, Oliver Schumacher, Heimat Punk; 18. Julia Hartung, Tim Rückert, 80 Jahre Donald und Daisy; 19. Renate Hafner, Andreas Hafner, Zirkus –­Aus für wilde Tiere; 20. Birgit Blessing, Susanne Blessing, Pumuckl und Eder Spaß; 21. Frank Gebele, Claus Totzki Goldfinger; 22. Willi Wolber, Ernst-Günther Altmann, Cool Running; 23. Tobias Wernz, Sebastian Wilhelm, Biene Maja; 24. Moritz Ragg, Matthias Gebert, Hauptsache Allesio geht’s gut; 25. Till Sauer, Petra Kregelius-Schmidt, Am Anfang war der Obstsalat (Tutti Frutti); 26. Holger Schaible, Philipp Mauch, Fabelhafte "Bachwesen" und wo sie zu finden sind; 27. Jürgen Volz, Achim Bendigkeit, Winnetou & Old Flatterhand; 28. Frank King, Joachim Maurer, 100 Jahre NHL; 29. Dirk Drexl-maier, Michael Günter, Bud Spencer & Terrence Hill; 30. Stephan Storz, Felix Ehret, Kroko-Doc; 31. Michael Wiedmaier, Steffen Auber, Bachwatch – Die Rettungsschwimmer vom Berneckstrand; 32. Marco Herrmann, Dominik Weißer, Fluch der Karibik; 33. Winfried Kuhner, Matthias Brenn, Spendenaufruf ... für Blitzer in der Stadt; 34. Martin Kuhner, Gabriele Kopf, Wer tickt denn da nicht richtig?; 35. Martin Mettmann, Thomas Broß, Donald Trump Mauerbau; 36. Daniel Pfundstein, Manuel Broghammer, Schwäbische Gmiassupp; 37. Karsten Birbaum, Sylvia Birbaum, 150 Jahre Kanada; 38. Michael Bauknecht, Jürgen Kustermann, Die letzte "Feger-Wurst"; 39. Simon Hafner, Jörg Hafner, Make Schramberg great again!; 40. Mathias Dold, Tobias Dold Klon Clown.

Die Startaufstellung ist auch abrufbar unter http://www.bach-na-fahrt.de