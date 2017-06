Schramberg 700 junge Sportler als Gratulanten

Schramberg-Sulgen. Das überregionale Fest wird in diesem Jahr von der Sportgemeinschaft Schramberg gemeinsam mit den Veranstaltern organisiert. Mit der Ausrichtung am Sonntag, 2. Juli, möchte die SG Schramberg ihren Beitrag zum 150. Jubiläum der Stadt Schramberg leisten und lädt alle Schramberger Bürger zu diesem großen Event ein.

Etwa 700 Kinder im Alter von vier bis 14 Jahren werden als Teilnehmer erwartet, darunter knapp 90 Kinder der gastgebenden SG. Die Wettkämpfe der älteren Teilnehmer beginnen ab 10 Uhr und dauern etwa drei Stunden. In verschiedenen Wettkampf- und Altersklassen werden die sportlichen Kids versuchen, so viele Punkte wie möglich zu erzielen. Im Vordergrund stehen Gerätekämpfe in der Turn- und Festhalle sowie in der Kreissporthalle, die Leichtathletik-Wettkämpfe finden im Stadion statt. Entlang der Turn- und Festhalle wird zudem ein Bewegung-Parcours aufgebaut sein.

Nach den Wettkämpfen wird es eine Pause von etwa einer halben Stunde geben, bevor es um 14 Uhr mit dem Festnachmittag im Stadion weitergeht. Nach dem Einmarsch der teilnehmenden Kinder werden der Schirmherr der Veranstaltung, Oberbürgermeister Thomas Herzog, der SG-Vereinsvorsitzende Lothar Neudeck sowie die Vorsitzende des Turngaus, Helga Vogt, Grußworte sprechen.