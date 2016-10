60 ehemalige Schulkameraden des Schramberger Jahrgangs 1940/1941 trafen sich kürzlich mit ihren Ehe- und Lebenspartnern zum 75er-Fest. Bei der Begrüßung vor dem Schloss mit einem Gläschen Sekt strahlte die Sonne mit den Jubilaren um die Wette. Nach dem Jahrgangsfoto fuhr die Jubelschar nach Prinzbach zum Festabend ins Gasthaus Kreuz. Dort feierten die Jahrgänger nach kurzen Festreden mit gutem Essen, angenehmer Musik und humorigen Beiträgen bis spät in die Nacht. Einige Jahrgänger, die von weit her angereist waren, verbanden das 75er-Fest noch mit einem Urlaub in ihrer früheren Heimatstadt. Foto: Herzog