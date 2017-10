Schramberg-Sulgen. Die katholische Kirchengemeinde St. Laurentius Sulgen lädt zum 50. Schlachtfest am Sonntag, 15. Oktober, in die Turn- und Festhalle ein. Die Besucher erwartet ein vielseitiges Angebot mit Bewirtung, Tombola, Programm des Kindergartens und Kinderbetreuung. Das Schlachtfest beginnt um 9.30 Uhr mit dem Verkauf über die Straße. Die Bewirtung in der Halle erfolgt von 11 bis 16 Uhr. Ein reichhaltiges Angebot an Würsten, Kesselfleisch, Kraut und Brot, nachmittags auch Kaffee und Kuchen wird wieder für die Besucher bereitgehalten. Indio-Kaffee aus dem Hochland Guatemalas ist am Kaffeestand erhältlich. Für die kleinen Besucher wird wieder Kinderbetreuung mit Spiel und Spaß sowie Kinderschminken angeboten. Um 14 Uhr werden die Kinder des Kindergarten Wittums die Gäste mit einem kleinen Auftritt erfreuen. Für schöne Überraschungen sorgen die Preise, die es bei der Tombola zu gewinnen gibt. Der Erlös der Tombola kommt dem Kinderhilfswerk Arco Iris zugute. Die Kirchengemeinde bittet darüber hinaus um Kuchen- und Brotspenden zum Fest. Deren Annahme in der Halle ist am Sonntag, 15. Oktober, ab 9 Uhr.