Schramberg 50 Jahre Bergmeisterschaft zu feiern

Jetzt stehen die beiden Flitzer herausgeputzt im Original in der Sonderausstellung unter Fotos von der Rennpiste, wie auch der Spiess-NSU TT mit der geöffneten Heckklappe. Es sind also "50 Jahre Bergmeisterschaft" zu feiern, begrüßt Hartmut Jundt die Fahrer, Mechaniker und Tüftler in der ersten Reihe. Sie waren "siegreich auf NSU Prinz, NSU TT und NSU/Wankel Spider" bei über 30 nationalen Meisterschaften in Europa und in den USA.

Nach Schramberg geholt hat die Fahrer und ihre Flitzer Museumsleiter Harald Burger mit dem Spider-Club, wie Ulrich Latus betonte. Er hatte mit Sabrina am Saxofon und Robin am Piano auch die passende jazzige Eröffnungsmusik mitgebracht.

Prinz, Spider und Ro 80 stehen schon lange im Auto- und Uhrenmuseum, jetzt auch noch in den Rennversionen in der Sonderausstellung bis zum 10. September.