Schramberg 46 111 Euro ans soziale Umfeld verteilt

Schramberg (jf). Am Dienstagnachmittag fanden sich eine Vielzahl der Vereinsrepräsentanten in der Schalterhalle der Volksbank in Schramberg ein, um ihre Spende entgegenzunehmen. "Mit dem VR-Gewinnsparen unterstützen wir das gesellschaftliche und soziale Netz in unserer Region und halten es lebendig.

Das ist eine moderne Form der genossenschaftlichen Selbsthilfe", erklärte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Udo Schlipf der Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar, als er zusammen mit seinen Mitarbeiterinnen die einzelnen Spendenunterlagen über insgesamt 46 111,25 Euro an die Vertreter der Vereine überreichte. Der Volksbank liege es am Herzen, den Spargedanken zu fördern und dafür zu sorgen, dass Geld aus der Region wieder in der Region investiert werde. "Es vagabundiert nicht auf der Welt herum. Für dieses kleine Einmalein des Geldkreislaufs stehen wir als regionale Genossenschaftsbank. Dass das etwas Besonderes ist, das hat uns die Finanzkrise dieser Welt gezeigt", sagte Schlipf bei der Spendenübergabe. Die genossenschaftliche Idee stehe für Solidarität, für Hilfe zur Selbsthilfe und für gesellschaftliche Verantwortung.

Beim VR-Gewinnsparen kostet ein Los zehn Euro pro Monat, davon gehen 7,50 Euro aufs Sparkonto und 2,50 Euro sind der Spieleinsatz. Von diesen 2,50 Euro werden 63 Cent an gemeinnützige Einrichtungen, Kindergärten, Schulen oder Sport- und Musikvereine gespendet. Am VR-Gewinnsparen nehmen 144 Volksbanken und Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg teil. Das Spendenaufkommen, das daraus entsteht, hat im vergangenen Jahr fast 7,7 Millionen Euro betragen, auf die Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar entfielen davon 46 111,25 Euro.