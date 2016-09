Schramberg 40 Teams gehen gemeinsam auf eine 5,6-Kilometer-Strecke

Nach einem gemeinsamen Warm-up mit der Sportfabrik, gingen die 40 Teams gemeinsam an den Start der 5,6 Kilometer langen Strecke. Mit einer Zeit von 18:30 Minuten überquerte Roland Soltesz als erster die Ziellinie, gefolgt Peter Kapitza mit einer Zeit von 18:58 Minuten und Nico Lehr mit einer Zeit von 19:07 Minuten. Bei den Damen konnte sich Katharina Groß mit einer Zeit von 23:07 Minuten vor Natascha Auber mit einer Zeit von 25:44 Minuten und Yvonne Jauch mit 25:45 Minuten behaupten. Doch die Einzelwertungen spielten bei diesem Wettkampf keine Rolle, stand doch die Team-Leistung, also die Gesamtzeit aller drei Läufer eines Teams, im Vordergrund. Dabei wurde in reine Herren- und Damen-Teams sowie in Mixed-Teams unterschieden. Den Preis für die größte Anzahl an startenden Teams derselben Firma erhielten die 21 Läufer von Carl-Haas/Kern Liebers. Doch auch die SG Schramberg, die Stadtmusik, die SBK sowie die Unternehmen Schneider und Simon und sogar die Stadt Schramberg waren mit mehreren Teams auf der Laufstrecke vertreten. Im Anschluss wurde bei der After-Race-Party noch ordentlich gefeiert.

Die Bewirtung mit Kaffee, Kuchen sowie Nudeln mit Soße übernahmen die Nachwuchs-Triathleten gemeinsam mit den Tria-Frauen. Für einen reibungslosen Ablauf der Technik an der Laufstrecke sowie später bei der Siegerehrung in der Turn- und Festhalle sorgte Dennis Dieterle und Elias Roherer.