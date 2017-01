Schramberg. Ein 30-jähriger Autofahrer hat, nachdem er am Sonntagmorgen beim Ausparken einen Unfall verursacht hat, bei der Festnahme durch die Polizei erheblichen Widerstand geleistet. "Der Golf-Fahrer war nach einem Gaststättenbesuch in der Oberndorfer Straße gegen 6 Uhr wohl nicht mehr Herr seiner fahrerischen Fähigkeiten", so die Polizei. Er habe beim Ausparken ein Taxi vor der Gaststätte beschädigt. Ohne sich um den Schaden (rund 1000 Euro) zu kümmern, sei der Mann davongefahren. Die alarmierte Polizei habe den Unfallflüchtigen schnell ermitteln können. Allerdings habe sich der Unfallfahrer gegenüber der Polizei renitent verhalten. "Er beleidigte die Beamten in nicht druckreifer Form. Gegen die Blutentnahme und die Beschlagnahmung des Führerscheins leistete er heftigen Widerstand", teilt die Polizei mit. Ihm drohen nun mehrere Strafanzeigen.