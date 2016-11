Schramberg 24 000 Maschen für ein Sockenpaar

Klassiker

Es gibt aber auch Basar-Klassiker, die bei keinem Verkauf fehlen dürfen. Dazu zählen selbst gestrickte Socken, Mützen, Schals und Weihnachtsgebäck. "24 000 Maschen sind für ein Herren-Sockenpaar nötig", verrät Fleig. 170 Paar in allen Größen, für Männer, Frauen und Kinder, wandern beim Basar in der Regel über den Verkaufstisch.

Das Weihnachtsgebäck backen die Frauen in einem Kraftakt an einem Tag in der Tennenbronner Schulküche. Auch gespendete Brötle werden zum Verkauf angeboten. "Die werden aber immer weniger."

"Wir haben ein treues Publikum." Dieses und auch viele andere Kunden bescherten der Frauengemeinschaft im vergangenen Jahr einen der besten Erlöse: 6700 Euro konnten sie einnehmen und dem Kinderheim in Harare im afrikanischen Simbabwe zur Verfügung stellen. Ein Teil des Geldes fließt auch einem Projekt in Burkina Faso zugute.

In beiden Projekten sind Ordensschwestern aus Tennenbronn involviert. Mit dem Geld aus dem ersten großen Missionsbasar, damals noch in der Festhalle, kauften sich die Schwestern in Afrika übrigens eine "Ente". Das Auto der Marke Citroën sei durch seine großen Räder ideal für das sandige Gebiet gewesen. Am Basar-Tag wird aber nicht nur verkauft. Seit die Frauengemeinschaft ein Frühstücksbüfett anbietet, hat sich die Veranstaltung zum Anziehungspunkt für Groß und Klein entwickelt. Besonders junge Leute spricht dieses Angebot an.

Der Missionsbasar ist die zeitintensivste und größte Veranstaltung der Frauengemeinschaft. Darüber hinaus gibt es jeden Monat eine Veranstaltung – vom Besuch eines Bauerngartens über Vorträge bis hin zu Wallfahrten.

Das Ehrenamt soll ja schließlich nicht nur Arbeit machen.

Weitere Informationen: Der Missionsbasar im katholischen Pfarrsaal findet am Samstag, 26. November, von 9 bis 18 Uhr statt. Das Frühstücksbüfett steht ebenfalls ab 9 Uhr bereit, nachmittags gibt’s Kaffee und selbst gemachten Kuchen. Wer die Frauengemeinschaft mit Weihnachtsgebäck unterstützen möchte, kann dieses am Dienstag, 22. November, bei Ulrike Fleig in der Goethe-straße 12 abgeben.