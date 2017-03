Schramberg 2017 Mittelpunkt im Heimathaus

Das Thema ist deshalb von Bedeutung, weil die Folgen der Ereignisse in diesem Zusammenhang bis heute noch zu spüren sind. In seinem Vortrag im Rahmen der Veranstaltungen der Heimathausgruppe versucht Alfred Kunz den Verlauf dieser Geschichte nachzuzeichnen. Man könne, so der Referent, grundsätzlich feststellen: Tennenbronns Reformationsgeschichte ist sehr spannend und weit komplizierter als in vergleichbaren anderen Orten. Einerseits ist das Dorf schon sehr früh mit der Reformation in Berührung gekommen, andererseits hat der evangelische Glaube auf Tennenbronner Boden nur teilweise Eingang gefunden. Dazu hat es mehr als 150 Jahre gedauert bis im Streit um die Pfarrkirche zwischen den streitenden Konfessionen klare Verhältnisse geschaffen worden sind.

Die konfessionelle Verschiedenheit hat nicht nur zwei verschiedene selbstständige Gemeinden entstehen lassen, sondern hat noch bis in die jüngere Gegenwart hinein das Ortsbild von Tennenbronn geprägt und das Selbstverständnis der Menschen beeinflusst. Die spannenden Zusammenhänge und ihre Auswirkungen auf das Zusammenleben im Dorf werden von Alfred Kunz in einem Vortrag am Mittwoch 15. März um 19.30 Uhr im katholischen Pfarrsaal deutlich werden.