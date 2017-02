Schiltach. Die Hansgrohe SE würdigte Mitarbeiter für ihre 25-jährige Betriebszugehörigkeit. Vorstandsmitglied und Arbeitsdirektor der Hansgrohe SE, Frank Semling, dankte den 16 Jubilaren für ihre Leistungen und Treue. "Sie haben den Grundstein für den Erfolg von Hansgrohe gelegt", betonte er in seiner Rede. "Es ist nicht selbstverständlich in so einer schnelllebigen Zeit bei einem Unternehmen so lange zu bleiben. Ich freue mich, auch in Zukunft erfolgreich mit Ihnen zusammen zu arbeiten." Anschließend überreichte Semling jedem Jubilar eine Urkunde der IHK zusammen mit einem Präsent.