Schramberg 150 Jahre Tanz ins neue Jahr

Schramberg. Das schon traditionelle Neujahrskonzert mit dem Sinfonieorchester Villingen-Schwenningen unter der Leitung von Jörg Iwer findet am Samstag, 7. Januar, im Bärensaal statt. Beginn ist um 20 Uhr. Karten für diese Veranstaltung des Theaterrings sind im Bürgerservice der Stadt Schramberg unter Telefon 07422/2 92 15 erhältlich.

Das Jubiläumsjahr in Schramberg werde das Sinfonieorchester mit einem bunten Strauß aus Walzern, Ouvertüren und Polkas ausgelassen und musikalisch beschwingt eröffnen, heißt es in der Ankündigung. Neben den bekannten Walzern der Strauß-Dynastie stehen bekannte Werke der Zeitgenossen Strauß, wie Fucík, Rossini und vielen anderen auf dem Programm. Aber auch Jörg Iwer, jahrelanger Dirigent des Sinfonieorchesters, wird mit zwei Eigenkompositionen zum Programm beitragen. Er lässt seine Filmmusik "Zwischen Bergen und Meer" sowie eine Festfanfare zum Stadtjubiläum erklingen. Das Programm verspreche einen abwechslungsreichen und beschwingten Abend, so der Veranstalter.