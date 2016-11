Schramberg 130 hübsche Langohren in der Festhalle

Schramberg. 15 Züchter des Kaninchenzuchtvereins versuchen mit circa 130 Kaninchen in 16 Rassen und 18 Farbenschlägen ihr Hobby der Öffentlichkeit vorzustellen. Jahrelange Zuchtarbeit, bei der die Tiere täglich betreut werden müssen, steckt hinter dieser Leidenschaft. Nicht mehr die Fleischproduktion, wie zu Großmutters Zeiten, sondern die Liebe zum Tier in all seiner Schönheit, bestimmt die Arbeit der Züchter. Immer weniger Züchter widmen sich diesem verbindlichen Hobby. Der Schramberger Verein freut sich deshalb besonders, so viele verschiedene Rassen zeigen zu können. Auch zwei Jugendliche werden ihre Tiere zeigen, die sie mit viel Herzblut großgezogen haben. Für den einzelnen Züchter steht die Vereinsmeisterschaft im Vordergrund aber auch die Sieger in den einzelnen Zuchtgruppen werden ermittelt. Mittagessen sowie Kaffee und selbst gebackene Kuchen werden in bekannt guter Qualität angeboten. Für die Kinder ist eine Mal-Ecke eingerichtet, außerdem wird die traditionell große Tombola bei den Besuchern für Spannung sorgen. Die Schau ist nur am Sonntag, 6. November, von 10 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.