Schramberg 120. Vereinsjahr bleibt in der Erinnerung fest verankert

Ihr Tod folgte wenige Tage auf die glänzende Matinée-Veranstaltung im Schloss aus Anlass des 120-jährigen Bestehens der Vereinigung. Dieses Jubiläumsfest mit den eindrucksvollen Beiträgen von Albert Esslinger-Kiefer, Pforzheim, und Stadtarchivar Carsten Kohlmann sei zweifellos der herausragende Höhepunkt der jüngeren Vereinsgeschichte gewesen. Das Ambiente des Schlossfoyers, das festlich gekleidete Orchester, die Trachtengruppe Schramberg und schließlich die interessanten Beiträge der Redner machten das Fest zu einer Veranstaltung, die in Erinnerung bleiben wird.

Der Mai-Ausflug an den Zürichsee mit dem Kurzbesuch in Lachen, der Schramberger Partnerstadt im Kanton Schwyz, ging für die meisten der zahlreichen Fahrtteilnehmer in eine bisher unbekannte Landschaft. Carsten Kohlmann erwies sich dabei als hervorragender Reiseleiter in Vertretung des erkrankten Schultheiß.

Der diesjährige Ausflug der Schramberger Bürgervereinigung führt auf die Tribünen der Iffezheimer Pferde-Rennbahn. Nach dem Mittagessen folgen der Besuch des Schlosses Favorit bei Rastatt und die Besichtigung des Oldtimermuseums in Marxzell, einer absolut sehenswerte Sammlung mit 100 Personenwagen, 150 Motorrädern, Traktoren und sonstige nostalgische Raritäten. Der Heimweg führt über Bad Herrenalb nach Gernsbach und durch das Murgtal aufwärts über Freudenstadt wieder nach Schramberg.