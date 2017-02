Schramberg 1001 Nacht bei Roverball in der Szene 64

Schramberg (sw). Und auch die Musik ist mit der bewährten Band "Saure Kuttle" wieder live und nicht nur aus der "Konserve". Dazu gehören Felix Urbat (Gitarre), Sebastian Sartor (E-Piano), Peter Flaig (Bass), Elias Rohrer (Schlagzeug), Mirjam Hettich (Gesang) und Dominik Dieterle (Saxofon und Gesang). Nach einem gallisch-römischen Start 2016 geht es in diesem Jahr weiter gen Osten: in den Orient zu 1001 Nacht. Vorverkauf für Roverballkarten ist jeweils am Samstag, 11. Februar, und 18. Februar, von 11 bis 14 Uhr im Marienheim in der Marktstraße. Im Vorverkauf kostet der Eintritt sechs Euro, an der Abendkasse sieben. Einlass ist am Samstag, 25. Februar, um 19.30 Uhr, Ballbeginn um 20 Uhr.