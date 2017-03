Schramberg 08er sammeln Schrott

Gesammelt werden alle Metalle wie Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing und Zink, also Fahrräder, vorgereinigte Öfen, Heizkörper (Radiatoren), Metallroste, Fitnessgeräte, Waschkessel, Dachrinnen, Metallzäune, Töpfen, Pfannen, Metallbesteck, Motoren, Spülmaschinen, Waschmaschinen und vieles mehr. Am Freitag, 17. März, nachmittags und am Samstag, 18. März, von 9 Uhr bis 16 Uhr steht ein Schrottannahmeteam auf dem Gelände in der Geißhalden-straße 49 bereit, die den Schrott abnimmt. Wer seinen Metallschrott nicht selbst in der Geißhalde vorbeibringen kann, hat die Möglichkeit, unter Telefon 015/2 08 48 17 91 und per E-Mail (08schrottsammlung@online.de) die Schrottabholung anzumelden. Diese wird dann organisiert. Die 08er bitten, keinen Schrott vor das Haus oder auf den Gehweg zu stellen.