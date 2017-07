Schopfloch Zwei Minister diskutieren mit den Bürgern

Schopfloch. Zum Thema "Gemeinsam den ländlichen Raum stark halten" wollen Minister Peter Hauk und Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut in der Veranstaltungshalle in Schopfloch mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Von der Grundversorgung bis zur Mobilität – der ländliche Raum stehe vor strukturellen Herausforderungen, die viele Bereiche beträfen, heißt es in der Einladung. Im Rahmen des Kabinettsausschusses ländlicher Raum solle im engen Dialog mit den Menschen der ländlichen Regionen über die Herausforderungen der Zukunft gesprochen werden, so die Pressestelle des Ministeriums. Im Mittelpunkt der Vor-Ort-Diskussion in Schopfloch steht das zentrale Thema "Attraktive Ortskerne und lebendige Dörfer". Ziel sei es, Ideen zu sammeln, wie das Leben auf dem Land attraktiv bleiben kann.