Andreas Denker verstärkt seit 1. November als Executive Vice President Global Sales und Marketing das Top Management der Homag Group. Er ist Mitglied des Executive Committees und berichtet in seiner Funktion an den Vorsitzenden des Vorstands Pekka Paasivaara, der den Bereich Global Sales & Marketing zuvor in Personalunion verantwortete. Denker verfüge über umfangreiche Erfahrung bei weltweit tätigen Technologieunternehmen, bei denen er in unterschiedlichen Führungspositionen tätig gewesen sei, so die Homag Group mit Sitz in Schopfloch. "Wir freuen uns, dass wir Andreas Denker für uns gewinnen konnten. Er wird unseren weltweiten Vertrieb weiter professionalisieren und die Beziehungen zu unseren Kunden intensivieren", wird Pekka Paasivaara in der Mitteilung zitiert.