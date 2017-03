Schopfloch Zahl der Mitglieder steigt auf 561

Schopfloch-Oberiflingen. Vorsitzender Andreas Weigand schickte voraus, dass dieses Jahr ganz im Zeichen des 85-jährigen Vereinsbestehens stehe. Den gelungenen Auftakt machte Anfang März der Comedyabend mit dem geschwätzigen Frauen-Duo "Dui do on de Sell" in der ausverkauften Iflinger Halle. Als nächstes steht am 7. April ein Jubiläums- und Ehrungsabend im Sportheim an.

Weigand blickte auf die Aktivitäten des vergangenen Jahrs zurück. "Tendenz steigend", verwies er stolz auf die Mitgliederzahl von 561. Als Ziele für 2017 nannte Weigand den Austausch des Ballfangnetzes, den Erhalt der Sportanlage sowie – in sportlicher Sicht – den Klassenerhalt der ersten Mannschaft in der Bezirksliga, eine gute Platzierung der Damen- und Erfolge der Jugendmannschaften.

Dank erfolgreicher Veranstaltungen und dem gut laufenden Sportheim legte Diana Schmid, Vorstand Finanzen und Kasse, erfreuliche Zahlen vor. Hans-Peter Acker, der die Kasse mit Gerhard Schmid geprüft hatte, bescheinigte ihr hervorragende Arbeit.