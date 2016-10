Schopfloch "Wert-Schätze" stehen im Fokus

Andrea Rapp beleuchtet Möglichkeiten, mit Hilfe der Validation einen wertschätzenden und achtsamen Zugang zu Menschen mit Demenz zu entwickeln. Der Vortrag ist Teil ihrer Projektarbeit namens "Wert-Schätze" zum Abschluss ihrer Ausbildung zur Demenzexpertin.

Mit Hilfe von Fotografien von Menschen mit Demenz in verschiedenen Stadien möchte Andrea Rapp zudem Antworten auf verschiedene Fragen finden. So geht es aus der Sicht des Menschen mit Demenz um die Frage, was für ihn das Leben lebenswert macht, und aus der Sicht des Angehörigen darum, was den Menschen mit Demenz wertvoll macht. Aus der Sicht der Pflegekräfte wird gefragt: Was bedeutet wertschätzender, einfühlender Zugang zu Menschen mit Demenz und wie lässt sich dieser umsetzen? Entstanden ist ein Fotobuch, das intime Einblicke gewährt.

Das Projekt "Wert-Schätze" lebt nicht nur von den wichtigsten Teilnehmern, den Menschen mit demenzieller Veränderung, sondern von aufmerksamen und achtsamen Menschen, die bereit sind, sich auf genau diese "Wert-Schätze" einzulassen, heißt es in der Ankündigung weiter. Die Fotografien im entstandenen Buch wurden von Gästen der Tagespflege Haus Sonnenschein, ihren Angehörigen und Betreuern sowie von den Mitarbeitern der Tagespflege aufgenommen. Zusammen mit Texten, Gedanken und Zitaten sollen sie Herzen öffnen, Mut machen und den Blick auf einen wertschätzenden und achtsamen Zugang zu Menschen mit Demenz richten.