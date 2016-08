Schopfloch Waldemar Grab spielt

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Rudert in Freudenstadt, beim evangelischen Pfarramt Oberiflingen, beim Bürgerbüro im Rathaus Schopfloch und im Internet unter www.deborakohler.de/buchung.

Am Sonntag, 11. September, ab 10.15 Uhr gestaltet Grab auch einen musikalischen Gottesdienst zum Thema "Was dem Leben Farbe gibt". Anschließend gibt es ein Mittagessen.

Waldemar Grab, 59, Verlagskaufmann, Journalist, Chefsteward der Kanzlermaschine unter Altbundeskanzler Helmut Schmidt und Redenschreiber, war im Shopping-Center-Management tätig sowie Präsident des Deutschen Pianistenverbands. Er machte das Klavierspielen zum Beruf und war bei 87 Reisen auf dem ZDF-Traumschiff MS Deutschland als Showpianist tätig. Nach Umwegen über verschiedene Religionen entschied er sich nach dem Lesen der Bibel für den christlichen Glauben und studierte an einer Bibelschule Theologie. Heute schreibt er keine Schlager mehr, sondern christliche Lieder. Grab ist seit 2010 Missionsleiter des Vereins Hoffnungsträger und begleitet in Port-au-Prince in Haiti den Bau eines Kinderdorfes. In seinen Konzerten sind Musik aus Klassik, Jazz und Musicals sowie weitere Lieder zu hören.