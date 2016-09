Schopfloch Vom Kniebis kommt gleich ein ganzer Bus

Vor der Iflinger Halle waren zwei Zelte aufgebaut. In einem davon herrschte zu späterer Stunde reger Hexenbarbetrieb. In der lauen Sommernacht hatte sich der Hallenvorplatz rasch gefüllt, sodass einige zusätzliche Bänke und Tische aufgestellt werden mussten. Im Foyer der Halle waren zudem Stehtische und Sitzgelegenheiten sowie aus Strohballen eine "Strohlounge" eingerichtet.

Eine breite Auswahl an Pfälzer Weinen und erstmals auch Weincocktails von der Theke im Hallen-Foyer, dazu verschieden belegte Badische Flammkuchen, zubereitet und serviert von schwäbischen Hexen: Dieser südwestdeutsche Mix kam bei den Besuchern auch in diesem Jahr gut an.

Die Auentalhexen Oberiflingen mit mittlerweile 47 Hästrägern gibt es seit zehn Jahren. Ende vergangenen Jahres haben sie sich ins Vereinsregister eintragen lassen. Seit sieben Jahren veranstalten sie jeweils zum Ende der Ferienzeit ein Weinfest.