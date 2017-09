Schopfloch Vollsperrung: Belagsarbeiten in Schopfloch

Schopfloch. Auf der Landesstraße wird ab der Kreuzung L 370/Kirchsteige/Forststraße in Schopfloch bis zur Einmündung in die Bundesstraße 28a der Fahrbahnbelag erneuert, wie das Regierungspräsidium Karlsruhe mitteilt. Die Umleitung des Verkehrs verläuft in beiden Fahrtrichtungen über die B 28a, Ortsumgehung Schopfloch. Bereits am Morgen des Baubeginns sei im Berufsverkehr mit Behinderungen zu rechnen, so die Behörde. Der Fahrbahnbelag der L 370 befinde sich insgesamt in schlechtem Zustand. Er weise teilweise eine poröse Oberfläche, Flickstellen, Risse und Unebenheiten auf. Aus Gründen der Verkehrssicherheit und um ein weiteres Fortschreiten der Schäden zu verhindern, seien die Arbeiten dringend erforderlich. Die Instandsetzung umfasse die Erneuerung von rund 7500 Quadratmetern Asphaltdeck- und Asphaltbinderschicht auf einer Länge von rund 1200 Metern. Die Kosten von rund 250 000 Euro trägt das Land.