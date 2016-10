Schopfloch Viele Ideen für den Rödelsberg

Mehr Interesse an der Kür als an der Pflicht

Bürgermeister Klaassen freute sich über das große Interesse an der öffentlichen Ausschusssitzung. "Der Rödelsberg ist unser Hausberg", erklärte Klaassen. Schon vor Jahren sei der Wunsch an ihn herangetragen worden, ihn "aufzuhübschen". Weil Schopfloch (anders als die Teilorte) keinen Ortschaftsrat habe, sei es üblich, dass sich die Schopflocher Räte zunächst in einem Ausschuss um ortsrelevante Projekte kümmerten. Bei der Neugestaltung des Rödelsbergs wollte das Gremium jedoch keinen Empfehlungsbeschluss an den Gemeinderat fassen, ohne die Bevölkerung um ihre Meinung zu fragen, machte Klaassen deutlich.

Ausschussmitglieder und Gäste schienen sich allerdings mehr für die Kür als für die Pflichtaufgaben zu interessieren. Und so reichten ihre Vorschläge von weiteren hölzernen Liegen, von denen schon zwei auf dem Rödelsberg aufgestellt wurden, über Vespergarnituren mit wetterfestem Dach bis hin zum Bau eines Pavillons.

Auch über neue Wanderwege mit oder ohne Grenzsteine, die auf Gemarkung Schopfloch gesammelt wurden und im Bauhof untergebracht sind, und über einen Heckenlehrpfad wurde nachgedacht.

Für die Grenzsteine könnte aber auch ein eigener Grenzsteingarten entstehen, versehen mit Schautafeln zur Geschichte der Steine, der einstigen Grenze zwischen Württemberg und Hohenzollern sowie zur Geschichte des Ortes. Und schließlich sollten der Rödelsberg selbst und auch der dort verlaufende Gäurandweg besser ausgeschildert werden. Bürgermeister und Planerin notierten die vielen Vorschläge und Wünsche eifrig mit.

Vor der Kür sollte zunächst die Pflicht kommen, sagte Klaassen. Der Ausschuss war sich in allen Punkten, die Susanne Seelig vorgeschlagen hatte, einig – außer bei der Stützmauer am Hang. Bei ihr gingen die Meinungen auch bei den Gästen weit auseinander. Am Ende entschloss sich das Gremium für eine bloße Sanierung der Mauer. Auf eine Sitzfunktion soll wegen der hohen Kosten verzichtet werden.

Einigkeit über Tische und Bänke

Einig waren sich alle, beim Wasserhochbehälter Bänke und Tische aufzustellen. Auch eine Sitzbank auf der Aussichtsplattform wird gewünscht. Wo und wie die Grenzsteine platziert werden könnten, ob einzeln oder als Ensemble, darüber will sich der Schwarzwaldverein Gedanken machen. Das Ergebnis soll noch in diesem Jahr vorliegen. Klaas Klaassen und Susanne Seelig werden das neue Konzept erst einmal mit dem Landratsamt in Sachen Naturschutz abklären.

Anfang nächsten Jahres wird es dem Gemeinderat vorgestellt. "Uns ist wichtig, was die Schopflocher zum Rödelsberg sagen und was sie haben wollen", machte der Bürgermeister am Ende deutlich und dankte allen Gästen für die vielen Ideen und Anregungen.