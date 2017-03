Schopfloch Unfall auf Kreuzung

Die 27-jährige Lenkerin eines Peugeot war aus Richtung Glatten kommend auf der K 4700 unterwegs. An der Einmündung zur K 4760 bog die junge Frau nach links in Richtung Schopfloch ab. Dabei missachtet sie einen bevorrechtigten Ford eines 55-jährigen, so die Polizei.

Durch die Wucht des Zusammenpralls wurden die beiden Fahrzeuge gegen die angrenzende Böschung geschleudert. Die 27-Jährige und ihre 19-jährige Beifahrerin sowie der 55-Jährige wurden bei der Kollision verletzt. Sie wurden mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 8000 Euro.

Die Feuerwehr Schopfloch war mit zwei Fahrzeugen im Einsatz, ebenso wie der Rüstzug der Feuerwehr Waldachtal, der aus drei Fahrzeugen besteht. Einsatzleiter war der Kommandant der Feuerwehr Schopfloch, Gunter Bauer.