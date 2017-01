Schopfloch Und schließlich bleibt eine Leiche zurück

Schopfoch (ade). Seine Jahresfeier mit Theateraufführung hat der Sportverein Oberiflingen (SVO) am Samstag, 7. Januar, ab 19.30 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) in der Veranstaltungshalle in Schopfloch. Eine zweite Theateraufführung gibt es am Sonntag, 8. Januar, ab 14.30 Uhr (Einlass ab 14 Uhr).